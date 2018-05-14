Yalovalı çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

Minikler, trafik kurallarını trafik eğitim parkurunda uygulamalı olarak öğrendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü “Geleceğim Güvende Projesi” kapsamında çocuklar için eğitim parkuru oluşturdu. Emniyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan parkur ile çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak öğretti.

Toplum Polislik Şube Müdürü Sevda Veli, çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak ve eğlenceli bir hale getirerek öğrettiklerini kaydetti. Müdür Veli, “Trafik Haftası nedeniyle çocuklarımız trafik kurallarını öğreniyor. Hem oyun hamurlarıyla oyun oynuyorlar hem de trafik eğitim parkurunda bizzat uygulamalı eğitim alıyorlar. ‘Geleceğim Güvende’ projesi kapsamında verdiğimiz eğitimler, miniklerimize küçük yaşta bu kuralları aşılıyor. Gün boyu süren etkinliklerimiz kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize sevimli maskotumuz eşliğinde trafik kuralları öğretiliyor” dedi.