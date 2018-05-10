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10 Mayıs 2018 14:59

Yalovalı Girgin, IFBB’nın yönetimine girdi

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu As Başkanı Koray Girgin, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB)’nin yönetimine seçildi.

Yalovalı Girgin, IFBB’nın yönetimine girdi

10 Mayıs 2018 14:59


İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası’na milli takım ile katılan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu As Başkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu olan Yalovalı Koray Girgin Türkiye adına ilki gerçekleştirdi.


Barselona’da yapılan şampiyona ve kongre dahilinde IFBB Başkanı Dr. Rafael Santonja ile görüşen Girgin, hem Türkiye hem de Yalova hakkında bilgi verdi. Yalovalı olan Girgin, "Böyle bir göreve atanmaktan büyük şeref ve onur duydum. Bundan sonra ülkem için elimden geleni yapacağım" dedi.




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