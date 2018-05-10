Yalovalı Girgin, IFBB’nın yönetimine girdi

İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası’na milli takım ile katılan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu As Başkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu olan Yalovalı Koray Girgin Türkiye adına ilki gerçekleştirdi.

Barselona’da yapılan şampiyona ve kongre dahilinde IFBB Başkanı Dr. Rafael Santonja ile görüşen Girgin, hem Türkiye hem de Yalova hakkında bilgi verdi. Yalovalı olan Girgin, "Böyle bir göreve atanmaktan büyük şeref ve onur duydum. Bundan sonra ülkem için elimden geleni yapacağım" dedi.