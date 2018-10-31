Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Yalova Belediyesi'nin ortak projesi ile Yalovalı kadınlar gönüllü zabıta oldular. Kadınlar gördükleri eksiklikleri zabıta ekiplerine direkt hatta bildirecekler.

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllü zabıtalık projesinin üçüncü ayağı Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile gerçekleşti. Eğitim alan kadınlar Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın elinden kimliklerini aldılar. Katılan Belediye Başkanları Avni Kurt Yalova Çınarcık Belediyesinde de bu projeyi gerçekleştireceklerini örnek proje olduğunu ve farkındalık yaşattığını dile getirdiler. Eğitim alan 42 bayan gönüllü zabıta oldular ve Yalova'nın sorunları hakkında gördükleri eksiklikleri tamamlamak üzere Yalova Zabıta Müdürlüğüne direk hattan beyan edecekler.

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl da bu projenin takipçisi ve uygulayıcısı olmaktan mutluluk duyduğunu ve aynı zamanda Yalova Belediye Başkanına böyle bir projeye destek verdiği için çok teşekkür ettiğini Zabıta Müdürlüğü ile de sık sık bir araya gelerek istişare toplantılarını gerçekleştireceklerini söyledi.