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Yalovalı kuaförden büyük başarı

Yalovalı kuaför İbrahim Temiz’inde yer aldığı Türkiye Kuaförler Milli Takımı, İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen Kuaförler Dünya Şampiyonasında 3.

Yalovalı kuaför İbrahim Temiz'inde yer aldığı Türkiye Kuaförler Milli Takımı, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen Kuaförler Dünya Şampiyonasında 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.


Kuaförler Dünya Şampiyonası 29 - 30 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirildi. Türk Milli Takımında Yalovalı Kuaför İbrahim Temiz de yer aldı. Yarışmada ferdi ve takım halinde şovlarını sergileyen Türk Milli Takımı dünya 3. oldu. Yalovalı kuaför İbrahim Temiz ise erkek saç kesim dalında dünya 5.si oldu.


Temiz, Dünya Şampiyonası sonrasında yaptığı açıklamada, “Böylesi önemli bir organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Milli Takımda yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Takım halinde Dünya 3.sü olduk, ferdi olarak da Türkiye 5.si oldum. Bu başarıyı ülkemize hediye ediyorum” dedi.

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