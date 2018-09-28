Yalovalı MAG'lar kasırga için teyakkuza geçti

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam, Ege Bölgesi'ni vurması beklenen kasırga ile ilgili teyakkuza geçtiklerini, muhtemel bir afet durumunda arama ve kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

Ege'de hafta sonunda etkili olması beklenen kasırga ile ilgili Yalova MAG-DER'de hazırlıklarını tamamladı. MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, “Ülkemizde ilk defa bir kasırga fırtınası olacak. İlk yaşayacağımız bu durumda yardıma ihtiyaç duyulacaktır. Kuşadası'nda Kuşadası arama kurtarma ekibi AKE'ye destek için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak beklemeye başladık. Fırtınadan sonra ihtiyaç hissedilirse ekip olarak yaraların sarılmasında arkadaşlarımıza yardıma koşacağız. Fırtınanın gelişmesini izleyeceğiz, herhangi bir acil durumda araçla hareket edeceğiz” dedi.