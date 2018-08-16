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16 Ağustos 2018 10:56

Yalovalı mülteci kadınlara şiddetle mücadele semineri

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği (MÜDEM) tarafından Suriyeli kadın mültecilere “kadına yönelik şiddetle mücadele” konusunda seminer verildi.

Yalovalı mülteci kadınlara şiddetle mücadele semineri

16 Ağustos 2018 10:56


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli Elif Türkmenli tarafından verilen seminere mülteci kadınlar katıldı. Seminerde, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, uluslararası ve ulusal mevzuat, 6284 sayılı kanun, şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevi hizmetleri anlatıldı. Eğitimde, “Şiddet, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Dünyada en az her 3 kadından biri şiddete maruz kalmaktadır. Aile içi şiddet sosyal ve ekonomik kalkınmaya engeldir. Aile içi şiddet suça eğilimi arttırır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının önündeki en temel engellerden biridir. Sonuç olarak kadına yönelik şiddet sosyal bir meseledir” denildi.


Arapça ve Farsçaya da çevrilerek daha fazla kişinin dahil olması ile MUDEM derneğinde düzenlenen seminere 34 kişi katıldı.




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