Yalovalı öğrenciler Avrupa'ya balık yemeklerini öğretecek

Yalova'da eğitim ve öğretim veren Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen “Akdeniz Ülkelerinde Yeni Bir Balık Mönüsü” isimli proje ile Avrupa'nın balık yemekleri anlayışı sil baştan değiştirilecek.

2017 yılında Yalova Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı aracılığı ile Erasmus Plus'a sunulan proje kabul edildi. “Akdeniz Ülkelerinde Yeni Bir Balık Mönüsü” isimli projenin ilk çalışmaları proje ortağı olan İtalya'da gerçekleştirildikten sonra şimdi de Yalova'da başladı. Yalova Hilton Garden Inn öğrencilere kapılarını açtı. Konuyla ilgili bilgi veren Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Demirci, “Projenin yürütülmesinde öğrencilerimiz gerçekten çok çalıştılar. Bu sebeple projenin Türkiye ayağında, balık yemekleri üzerine kendilerine destek verecek kaliteli mutfak ve restoranlara, aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerini destekleyebilecek tecrübeli personele ihtiyaç var. Yapılan tüm çalışmalar okulun eleman veya personel yetiştirmeye çalıştığı sektörden temsilciler ile paylaşıldığı zaman anlam kazanıyor” dedi.

Yalova Hilton Garden Inn Genel Müdürü Selçuk Kazan ise, “Turizm ve otelcilik alanında eğitim gören öğrencilerin mutfak ve servis konusundaki yurt dışı tecrübelerini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mutfak, servis, kat hizmetleri ve resepsiyon gibi meslek dallarında daha fazla öğrencinin hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitime tabi tutulması gerekiyor. Bizde öğrencilerimize kapılarımızı açarak hem öğrencilerimize destek veriyor hem de deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.