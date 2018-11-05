Yalova'nın efsanesi roman oldu

Yalova'nın Termal ilçesinde “üç azize” efsanesi, Hatice Üzgül'ün kaleme aldığı “Sihri Su” adlı romana konu oldu.

Termal, Roma döneminden beri her zaman cazibe merkezi. Termal, su kaynaklarının yanı sıra efsanelerinin zenginliği ile de öne çıkıyor. Bu efsanelerden biri olan “üç azize” ise roman oldu. Efsaneye göre, Termal'de yaşadığı dile getirilen Menedora, Metredora ve Nymphodora adlı üç azize, Termal hamamları civarındaki tepelerden birine çekilerek burada ibadetle meşgul oldular. Buraya gelen hastaları sıcak sularla tedavi uygulayarak sağlıklarına kavuşturdular. Ancak bu durumdan rahatsız olan Bizans valisi Fronto, üç azizeyi 4. yüzyılın ilk yarısında idam ettirdi. O günden sonra da üç azize, üç kız kardeşler olarak adlandırılmaya başlandı.

Bu efsane, Hatice Üzgül'ün kaleme aldığı “Sihri Su” adlı romanda hayat buldu. Termal Belediyesi tarafından finanse edilen kitap “Giz Kitap” tarafından yayımlandı. Hatice Üzgül, “Bir yöreyi vatan yapan, tarihi, dokusu ve yapısı olduğu kadar inançları ve manevi yönüdür de. Bölgelerin efsaneleri, o bölge hakkında en az tarihi kadar bilgi verir. Doğa beden, tarih kök, yerleşke kıyafet, dini inanç ruh ise efsaneler de oranın hayal gücü ve rüyalarıdır. Sihri Su romanı Termal'in tarihi sularının efsanesidir. Bölgede yaşamış olan Üç Azizeler üzerinden Hristiyanlık tarihini, Derviş Bineva üzerinden bölgenin İslamlaşmasını anlatırken bunu bir tarihi roman olarak yapmaz bir masal dinletir gibi sizi uzaklara götürür. Kaplıca sularının ab-ı hayatla bağlantısı, maneviyatın gücü ile bezenmiş bir efsaneyi sunarken hem Yalova'yı, hem Termal'i, hem de kaplıca sularını Tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedeflemektedir” dedi.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ise, “Termal'in sahip olduğu tarihi zenginliklerin bir parçası olan efsanelerimizin ortaya çıkartılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması önemsediğimiz bir durumdur. Üç azize efsanesinin yer aldığı bu değerli eseri destekledik. Bu kitap sayesinde 3 azize efsanemizi ülkemizin her yerine yaymak istiyoruz” diye konuştu.