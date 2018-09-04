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04 Eylül 2018 16:36

Yalova’nın içme suyu şebekesi yenilenecek

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, toplam 25 milyon avro tutarındaki 543 kilometrelik şebeke terfi depolarını da içeren merkez içme suyu projesi ile içme suyu isale hattı değişim projesinin Yalova için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Yalova’nın içme suyu şebekesi yenilenecek

04 Eylül 2018 16:36


Yalova Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı sona erdi. İçme suyu alt yapısı, şebeke, depo ve terfi istasyonlarının yenilenmesi projesi hakkında ise meclise bilgi verildi. Toplantıda 543 kilometre şebeke, terfi ve depoları ile 70 kilometrelik içme suyu isale hattının yenilenmesini içeren projenin toplam 25 milyon avroya mal olacağı dile getirildi. Bu paranın bulunması için Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası’na uzun vadeli kredi başvurusunda da bulunulduğunun altı çizildi.


Belediye Başkanı vefa Salman, “Bu proje Yalova’nın olmazsa olmazıdır. Sistemde ciddi sıkıntılar var. Yalova hızla büyüyor. Nüfusa cevap verecek bir içme suyu sistemini kurmak zorundayız. Bu siyasî bir mesele değil zaruretdir” dedi.


“Kayıp kaçak sıfırlanacak”


Salman’ın ardından söz alan Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı ve Yalova Belediye Meclisi üyesi Ömer Nergiz ise, “Ben de bu projenin elzem olduğuna katılıyorum. Çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Bu çalışmalar tamamlandığında Yalova’nın içme suyu kayıp ve kaçak oranı sıfırlanacaktır” diye konuştu.




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