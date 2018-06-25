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25 Haziran 2018 16:01

Yalova’nın kesin seçim sonuçları belli oldu

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Yalova’da ki resmi olmayan kesin seçim sonuçları belli oldu.

Yalova’nın kesin seçim sonuçları belli oldu

25 Haziran 2018 16:01

Buna göre milletvekilliği seçimlerinde 66 bin 927 oy alan AK Parti 2, 44 bin 148 oy alan CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Yalovalı seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan’a 76 bin 570 oyla destek olurken, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ise 59 bin 07 oy verdi.


Yalova Seçim Müdürlüğü 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre milletvekilliği seçimlerinde Yalova genelinde 515 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 178 bin 253 kayıtlı seçmen bulunurken 155 bin 158 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 2 bin 691’i geçersiz sayılırken, 152 bin 467’si geçerli kabul edildi. Milletvekilliği seçimlerinde kullanılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu: Ak Parti 66 bin 927, MHP 11 bin 866, HÜDAPAR 286, VP 322, HDP 11 bin 713, CHP 44 bin 148, SP 2 bin 10, İyi Parti 15 bin 195.


Yalovalıların il genelindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında da 178 bin 253 seçmenden 155 bin 145’i sandık başına gitti. 3 bin 121 oy geçersiz sayılırken 152 bin 24 oy ise geçerli kabul edildi. Kullanılan oylardan 59 bin 70’ini Muharrem İnce, 7 bin 269’unu Meral Akşener, 76 bn 570’ini Recep Tayyip Erdoğan, 7 bin 442’sini Selahattin Demirtaş, bin 416’sını Temel Karamollaoğlu, 257’sini ise Doğu Perinçek aldı.


Yalova Seçim Müdürlüğü tarafından açıklanan resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçelerde oy dağılımı ise şu şekilde oldu


Milletvekilliği Yalova Merkez İlçe


Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.885


Geçersiz oy sayısı: 1.407


Geçerli oy sayısı: 83.448


Ak Parti: 36.063, MHP:5828, HÜDAPAR: 163, VP:157, HDP: 7405, CHP: 23.946, SP: 1083, İyi Parti: 8.803


Cumhurbaşkanlığı Yalova Merkez İlçe:


Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.850


Geçersiz oy sayısı: 1653


Geçerli oy sayısı: 83.197


Muharrem İnce: 32.629, Meral Akşener 3.840, Recep Tayyip Erdoğan: 40.872, Selahattin Demirtaş: 4.949, Temel Karamollaoğlu: 781, Doğu Perinçek: 126


Milletvekilliği Altınova


Kayıtlı Seçmen sayısı: 18.767


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16.762


Geçersiz oy sayısı: 287


Geçerli oy sayısı: 16.475


Ak Parti: 8056, MHP:1266, HÜDAPAR: 54, VP:33, HDP: 1080, CHP: 4493, SP: 213 İyi Parti: 1280


Cumhurbaşkanlığı Altınova:


Kayıtlı Seçmen sayısı: 18767


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16761


Geçersiz oy sayısı: 351


Geçerli oy sayısı: 16410


Muharrem İnce: 5575, Meral Akşener 807, Recep Tayyip Erdoğan: 9140, Selahattin Demirtaş: 712, Temel Karamollaoğlu: 151, Doğu Perinçek: 25


Milletvekilliği Armutlu


Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5984


Geçersiz oy sayısı: 102


Geçerli oy sayısı: 5882


Ak Parti: 2631, MHP:881, HÜDAPAR: 15, VP:11, HDP: 361, CHP: 1271, SP: 114 İyi Parti: 598


Cumhurbaşkanlığı Armutlu:


Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5985


Geçersiz oy sayısı: 131


Geçerli oy sayısı: 5854


Muharrem İnce: 1837, Meral Akşener 383, Recep Tayyip Erdoğan: 3300, Selahattin Demirtaş: 249, Temel Karamollaoğlu: 75, Doğu Perinçek: 10


Milletvekilliği Çiftlikköy


Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562


Geçersiz oy sayısı: 451


Geçerli oy sayısı: 23111


Ak Parti: 10041, MHP:1998, HÜDAPAR: 37, VP:50, HDP: 1288, CHP: 6940, SP: 339 İyi Parti: 2418


Cumhurbaşkanlığı Çiftlikköy


Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562


Geçersiz oy sayısı: 490


Geçerli oy sayısı: 23072


Muharrem İnce: 9329, Meral Akşener 1121, Recep Tayyip Erdoğan: 11700, Selahattin Demirtaş: 656, Temel Karamollaoğlu: 234, Doğu Perinçek: 32


Milletvekilliği Çınarcık


Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20284


Geçersiz oy sayısı: 360


Geçerli oy sayısı: 19924


Ak Parti: 8001, MHP:1655, HÜDAPAR: 16, VP:63, HDP: 1510, CHP: 6813, SP: 179 İyi Parti: 1687


Cumhurbaşkanlığı Çınarcık


Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20278


Geçersiz oy sayısı: 408


Geçerli oy sayısı: 19870


Muharrem İnce: 8676, Meral Akşener 927, Recep Tayyip Erdoğan: 9249, Selahattin Demirtaş: 844, Temel Karamollaoğlu: 123, Doğu Perinçek: 51


Milletvekilliği Termal


Kayıtlı Seçmen sayısı: 7161


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3711


Geçersiz oy sayısı: 84


Geçerli oy sayısı: 3627


Ak Parti: 2135, MHP:238, HÜDAPAR: 1, VP:8, HDP: 69, CHP: 685, SP: 82 İyi Parti: 409


Cumhurbaşkanlığı Termal


Kayıtlı Seçmen sayısı: 4161


Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3709


Geçersiz oy sayısı: 88


Geçerli oy sayısı: 3621


Muharrem İnce: 1024, Meral Akşener 191, Recep Tayyip Erdoğan: 2309, Selahattin Demirtaş: 32, Temel Karamollaoğlu: 52, Doğu Perinçek: 13




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