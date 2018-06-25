Yalova’nın kesin seçim sonuçları belli oldu

Buna göre milletvekilliği seçimlerinde 66 bin 927 oy alan AK Parti 2, 44 bin 148 oy alan CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Yalovalı seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan’a 76 bin 570 oyla destek olurken, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ise 59 bin 07 oy verdi.

Yalova Seçim Müdürlüğü 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre milletvekilliği seçimlerinde Yalova genelinde 515 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 178 bin 253 kayıtlı seçmen bulunurken 155 bin 158 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 2 bin 691’i geçersiz sayılırken, 152 bin 467’si geçerli kabul edildi. Milletvekilliği seçimlerinde kullanılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu: Ak Parti 66 bin 927, MHP 11 bin 866, HÜDAPAR 286, VP 322, HDP 11 bin 713, CHP 44 bin 148, SP 2 bin 10, İyi Parti 15 bin 195.

Yalovalıların il genelindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında da 178 bin 253 seçmenden 155 bin 145’i sandık başına gitti. 3 bin 121 oy geçersiz sayılırken 152 bin 24 oy ise geçerli kabul edildi. Kullanılan oylardan 59 bin 70’ini Muharrem İnce, 7 bin 269’unu Meral Akşener, 76 bn 570’ini Recep Tayyip Erdoğan, 7 bin 442’sini Selahattin Demirtaş, bin 416’sını Temel Karamollaoğlu, 257’sini ise Doğu Perinçek aldı.

Yalova Seçim Müdürlüğü tarafından açıklanan resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçelerde oy dağılımı ise şu şekilde oldu

Milletvekilliği Yalova Merkez İlçe

Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.885

Geçersiz oy sayısı: 1.407

Geçerli oy sayısı: 83.448

Ak Parti: 36.063, MHP:5828, HÜDAPAR: 163, VP:157, HDP: 7405, CHP: 23.946, SP: 1083, İyi Parti: 8.803

Cumhurbaşkanlığı Yalova Merkez İlçe:

Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.850

Geçersiz oy sayısı: 1653

Geçerli oy sayısı: 83.197

Muharrem İnce: 32.629, Meral Akşener 3.840, Recep Tayyip Erdoğan: 40.872, Selahattin Demirtaş: 4.949, Temel Karamollaoğlu: 781, Doğu Perinçek: 126

Milletvekilliği Altınova

Kayıtlı Seçmen sayısı: 18.767

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16.762

Geçersiz oy sayısı: 287

Geçerli oy sayısı: 16.475

Ak Parti: 8056, MHP:1266, HÜDAPAR: 54, VP:33, HDP: 1080, CHP: 4493, SP: 213 İyi Parti: 1280

Cumhurbaşkanlığı Altınova:

Kayıtlı Seçmen sayısı: 18767

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16761

Geçersiz oy sayısı: 351

Geçerli oy sayısı: 16410

Muharrem İnce: 5575, Meral Akşener 807, Recep Tayyip Erdoğan: 9140, Selahattin Demirtaş: 712, Temel Karamollaoğlu: 151, Doğu Perinçek: 25

Milletvekilliği Armutlu

Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5984

Geçersiz oy sayısı: 102

Geçerli oy sayısı: 5882

Ak Parti: 2631, MHP:881, HÜDAPAR: 15, VP:11, HDP: 361, CHP: 1271, SP: 114 İyi Parti: 598

Cumhurbaşkanlığı Armutlu:

Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5985

Geçersiz oy sayısı: 131

Geçerli oy sayısı: 5854

Muharrem İnce: 1837, Meral Akşener 383, Recep Tayyip Erdoğan: 3300, Selahattin Demirtaş: 249, Temel Karamollaoğlu: 75, Doğu Perinçek: 10

Milletvekilliği Çiftlikköy

Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562

Geçersiz oy sayısı: 451

Geçerli oy sayısı: 23111

Ak Parti: 10041, MHP:1998, HÜDAPAR: 37, VP:50, HDP: 1288, CHP: 6940, SP: 339 İyi Parti: 2418

Cumhurbaşkanlığı Çiftlikköy

Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562

Geçersiz oy sayısı: 490

Geçerli oy sayısı: 23072

Muharrem İnce: 9329, Meral Akşener 1121, Recep Tayyip Erdoğan: 11700, Selahattin Demirtaş: 656, Temel Karamollaoğlu: 234, Doğu Perinçek: 32

Milletvekilliği Çınarcık

Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20284

Geçersiz oy sayısı: 360

Geçerli oy sayısı: 19924

Ak Parti: 8001, MHP:1655, HÜDAPAR: 16, VP:63, HDP: 1510, CHP: 6813, SP: 179 İyi Parti: 1687

Cumhurbaşkanlığı Çınarcık

Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20278

Geçersiz oy sayısı: 408

Geçerli oy sayısı: 19870

Muharrem İnce: 8676, Meral Akşener 927, Recep Tayyip Erdoğan: 9249, Selahattin Demirtaş: 844, Temel Karamollaoğlu: 123, Doğu Perinçek: 51

Milletvekilliği Termal

Kayıtlı Seçmen sayısı: 7161

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3711

Geçersiz oy sayısı: 84

Geçerli oy sayısı: 3627

Ak Parti: 2135, MHP:238, HÜDAPAR: 1, VP:8, HDP: 69, CHP: 685, SP: 82 İyi Parti: 409

Cumhurbaşkanlığı Termal

Kayıtlı Seçmen sayısı: 4161

Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3709

Geçersiz oy sayısı: 88

Geçerli oy sayısı: 3621

Muharrem İnce: 1024, Meral Akşener 191, Recep Tayyip Erdoğan: 2309, Selahattin Demirtaş: 32, Temel Karamollaoğlu: 52, Doğu Perinçek: 13