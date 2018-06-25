Yalova’nın kesin seçim sonuçları belli oldu

Buna göre milletvekilliği seçimlerinde 66 bin 927 oy alan AK Parti 2, 44 bin 148 oy alan CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Yalovalı seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan’a 76 bin 570 oyla destek olurken, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ise 59 bin 07 oy verdi.
Yalova Seçim Müdürlüğü 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre milletvekilliği seçimlerinde Yalova genelinde 515 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 178 bin 253 kayıtlı seçmen bulunurken 155 bin 158 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 2 bin 691’i geçersiz sayılırken, 152 bin 467’si geçerli kabul edildi. Milletvekilliği seçimlerinde kullanılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu: Ak Parti 66 bin 927, MHP 11 bin 866, HÜDAPAR 286, VP 322, HDP 11 bin 713, CHP 44 bin 148, SP 2 bin 10, İyi Parti 15 bin 195.
Yalovalıların il genelindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında da 178 bin 253 seçmenden 155 bin 145’i sandık başına gitti. 3 bin 121 oy geçersiz sayılırken 152 bin 24 oy ise geçerli kabul edildi. Kullanılan oylardan 59 bin 70’ini Muharrem İnce, 7 bin 269’unu Meral Akşener, 76 bn 570’ini Recep Tayyip Erdoğan, 7 bin 442’sini Selahattin Demirtaş, bin 416’sını Temel Karamollaoğlu, 257’sini ise Doğu Perinçek aldı.
Yalova Seçim Müdürlüğü tarafından açıklanan resmi olmayan kesin sonuçlara göre ilçelerde oy dağılımı ise şu şekilde oldu
Milletvekilliği Yalova Merkez İlçe
Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.885
Geçersiz oy sayısı: 1.407
Geçerli oy sayısı: 83.448
Ak Parti: 36.063, MHP:5828, HÜDAPAR: 163, VP:157, HDP: 7405, CHP: 23.946, SP: 1083, İyi Parti: 8.803
Cumhurbaşkanlığı Yalova Merkez İlçe:
Kayıtlı Seçmen sayısı: 97.732
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 84.850
Geçersiz oy sayısı: 1653
Geçerli oy sayısı: 83.197
Muharrem İnce: 32.629, Meral Akşener 3.840, Recep Tayyip Erdoğan: 40.872, Selahattin Demirtaş: 4.949, Temel Karamollaoğlu: 781, Doğu Perinçek: 126
Milletvekilliği Altınova
Kayıtlı Seçmen sayısı: 18.767
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16.762
Geçersiz oy sayısı: 287
Geçerli oy sayısı: 16.475
Ak Parti: 8056, MHP:1266, HÜDAPAR: 54, VP:33, HDP: 1080, CHP: 4493, SP: 213 İyi Parti: 1280
Cumhurbaşkanlığı Altınova:
Kayıtlı Seçmen sayısı: 18767
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 16761
Geçersiz oy sayısı: 351
Geçerli oy sayısı: 16410
Muharrem İnce: 5575, Meral Akşener 807, Recep Tayyip Erdoğan: 9140, Selahattin Demirtaş: 712, Temel Karamollaoğlu: 151, Doğu Perinçek: 25
Milletvekilliği Armutlu
Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5984
Geçersiz oy sayısı: 102
Geçerli oy sayısı: 5882
Ak Parti: 2631, MHP:881, HÜDAPAR: 15, VP:11, HDP: 361, CHP: 1271, SP: 114 İyi Parti: 598
Cumhurbaşkanlığı Armutlu:
Kayıtlı Seçmen sayısı: 6829
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 5985
Geçersiz oy sayısı: 131
Geçerli oy sayısı: 5854
Muharrem İnce: 1837, Meral Akşener 383, Recep Tayyip Erdoğan: 3300, Selahattin Demirtaş: 249, Temel Karamollaoğlu: 75, Doğu Perinçek: 10
Milletvekilliği Çiftlikköy
Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562
Geçersiz oy sayısı: 451
Geçerli oy sayısı: 23111
Ak Parti: 10041, MHP:1998, HÜDAPAR: 37, VP:50, HDP: 1288, CHP: 6940, SP: 339 İyi Parti: 2418
Cumhurbaşkanlığı Çiftlikköy
Kayıtlı Seçmen sayısı: 26885
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 23562
Geçersiz oy sayısı: 490
Geçerli oy sayısı: 23072
Muharrem İnce: 9329, Meral Akşener 1121, Recep Tayyip Erdoğan: 11700, Selahattin Demirtaş: 656, Temel Karamollaoğlu: 234, Doğu Perinçek: 32
Milletvekilliği Çınarcık
Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20284
Geçersiz oy sayısı: 360
Geçerli oy sayısı: 19924
Ak Parti: 8001, MHP:1655, HÜDAPAR: 16, VP:63, HDP: 1510, CHP: 6813, SP: 179 İyi Parti: 1687
Cumhurbaşkanlığı Çınarcık
Kayıtlı Seçmen sayısı: 23879
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 20278
Geçersiz oy sayısı: 408
Geçerli oy sayısı: 19870
Muharrem İnce: 8676, Meral Akşener 927, Recep Tayyip Erdoğan: 9249, Selahattin Demirtaş: 844, Temel Karamollaoğlu: 123, Doğu Perinçek: 51
Milletvekilliği Termal
Kayıtlı Seçmen sayısı: 7161
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3711
Geçersiz oy sayısı: 84
Geçerli oy sayısı: 3627
Ak Parti: 2135, MHP:238, HÜDAPAR: 1, VP:8, HDP: 69, CHP: 685, SP: 82 İyi Parti: 409
Cumhurbaşkanlığı Termal
Kayıtlı Seçmen sayısı: 4161
Oy Kullanan toplam seçmen sayısı: 3709
Geçersiz oy sayısı: 88
Geçerli oy sayısı: 3621
Muharrem İnce: 1024, Meral Akşener 191, Recep Tayyip Erdoğan: 2309, Selahattin Demirtaş: 32, Temel Karamollaoğlu: 52, Doğu Perinçek: 13