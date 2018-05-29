Yalovaspor başkanını seçti

yılını kutlayan Yalovaspor yeni başkanını seçti. Olağan genel kurul sonrasında işadamı Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibin yeni başkanı oldu.

Yalova Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan kongreye Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Yalovaspor eski başkanları ve 50 kongre üyesi katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Yalovaspor’un yeni başkanı Onay Tuna olurken, yönetimde ise Ertuğrul Evci, Taner Yaman, Yalçın Çetin, Tuğrul Kaş, Sercan Şık, Murat İpek, Vedat Akyol, Harun Şahin, Kaan Keskin, Harun Yılmaz ve Onur Işık bulunuyor. Denetleme kurulunda ise Zeki Baş, Mustafa Şener, Burak Sevengil, Yaşar Balto, Halil Demirci ve Tuğrul Şener yer alıyor.

"Yalovaspor için kolları sıvadık"

Yalovaspor’un yeni başkanı Onay Tuna basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kongrede bize bu görevi layık gören değerli üyelerimize, taraftarımıza ve Yalova halkına teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olmamıza rağmen, baraj maçında talihsizlik yaşadık ve Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselemedik. Yeni sezonla birlikte hem bunu başarmak hem de profesyonel liglere geri dönmek için kolları sıvadık. Yalovaspor’u özlenen yere getireceğiz. Yeter ki; taraftarımız, camiamız ve Yalova halkı bizim yanımızda olsun” şeklinde konuştu.