Yalovaspor hazırlıklarına başladı

2018-2019 sezonunda Yalova Süper Amatör Küme'nin şampiyonluktaki en güçlü adayı Yalovaspor çalışmalarına başladı.

Bu sezon 8 takımın mücadele edeceği Süper Amatör Kümede ilk hafta maçları ise 5 Ocak 2019'da mücadele edecek. Geçen sezon şampiyon olmasına karşın play-out maçında penaltılarla Kadıköyspor'a mağlup olan Yalovaspor Bölgesel Amatör Lig bileti alamamıştı. Onay Tuna başkanlığında yukarıya doğru ivmelenmek isteyen ve 2018-2019 sezonu sonunda BAL'a yükselmek istiyor.

Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı teknik patronu İlkay Margılıçlı ile yola devam eden yeşil kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına ise tam kadro olarak Amatör Saha 1'de başladı.

“Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz”

Yalovaspor Teknik Direktörü İlkay Margılıçlı, "Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için uyumlu ve Bölgesel Amatör Ligi hedefleyen bir kadro kurduk. Sezonun geç açılacak olması planlarımızı biraz bozdu. Bundan dolayı çalışmalarımıza kasım ayında başladık. Biz Yalovapsor'uz ve bu sezon tek düşüncemiz şampiyonluk. Geçen sezon bunu başardık. Ama Bölgesel Amatör Lig'e yükselemedik. Yarım kalan işimizi bu sezon tamamlamak istiyoruz. Yalovaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz” şeklinde konuştu.