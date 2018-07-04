Yalovaspor iç ve dış transfere başladı

yılını kutlayan Yalovaspor, 2018-2019 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Yalova Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren yeşil kırmızılı ekip, teknik direktör İlkay Margılıçlı ile yeniden anlaştıktan sonra iç transferde 11, dış transferde ise 1 oyuncu ile el sıkıştı. Yalovaspor geçen sezon kadrosunda bulunan Ali Silgan, Erhan Bal, Hakan Alpyürük, İlker Avseren, Ufuk Tekalp, Murat Şimşek, Alpaslan İlmaz, Eren Kaş, Temel Taşçı, Eren Özen ve İbrahim Enes Yılmaz’la anlaşma sağladı. Yeşil Kırmızılı ekip, Hacımehmetspor’dan ise genç oyuncu Uğur Alan’ı renklerine bağladı.

Tek hedeflerinin önce BAL’a ardından 3. Lige yükselmek olduğunu belirten Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, “Yönetimimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonlukta emeği geçen oyuncularımızın birçoğu ile yeniden anlaştık. Bunların yanına da dışarıdan yapacağımız takviyelerle gücümüze güç katacağız. 2018-2019 sezonunda ilk hedefimiz BAL. Ondan sonra da artık eski özlenen günlerine geri dönecek Yalovaspor, 3. Lig ve daha üst liglere çıkmak için mücadele edecektir” dedi.