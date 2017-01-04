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04 Ocak 2017 13:49

Yalovaspor ikinci yarıya iyi hazırlanıyor

Yalovaspor ikinci yarıya iyi hazırlanıyor

04 Ocak 2017 13:49

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Yalovaspor, ikinci yarıya sıkı hazırlanıyor. Yeşil kırmızılılar, rakiplerinin aksine tesislerinde antrenmanlarını sürdürürken 5 futbolcuyu da denemeye aldı.
Teknik patron Mahmut Kahveci yönetiminde günde çift antrenman yapan Yalovaspor sabah 07:30’da Amatör Saha 2’de topla çalışmalar yaparken, akşam antrenmanını ise Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yüzme havuzunda bulunan fitness salonunda kondisyon depoluyor. Öte yandan Yalovaspor, ilk hazırlık maçını ise Yalova 1. Amatör Küme ekiplerinden Hacımehmetspor ile oynayacak.
Yalovaspor Teknik Direktörü Mahmut Kahveci, ”Günde çift antrenmanla ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz. İnanıyoruz emeklerimizin karşılığını alacağız. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Futbol topunu kalbimizin hizasında tutarak aklımızla yüreğimizi birleştirip ulaşılabilir hedefler koyarak onlara ulaşmaya çalışacağız” dedi.



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