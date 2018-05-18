Yalovaspor kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadı

55 yıllık tarihi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yeni başkanını 25 Mayıs Cuma günü seçecek. Yalovaspor Başkanı Onay Tuna ve Yalovaspor Kulüp Müdürü Ayhan Kaş yapılamayan toplantı için tutanak tutarak imzaladılar.
Yalovaspor’un olağan genel kurulu 25 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Yalova Belediye Meclis Toplantı Salonunda yeterli çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Yalovaspor Kulüp Müdürü Ayhan Kaş, "Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendi. Bir sonraki toplantı 25 Mayıs Cuma günü Yalova Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilecek” dedi.