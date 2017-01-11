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11 Ocak 2017 13:44

Yalovaspor’da hareketli saatler

Yalovaspor’da hareketli saatler

11 Ocak 2017 13:44

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta yer alan Yalovaspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu ile anlaşma sağlarken, 7 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. 15 Ocak 2017’de başlayacak ikinci yarı öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil kırmızılılar transferde hareketli saatler yaşadı.
Yalova’nın BAL’daki temsilcilerinden Yalovaspor, Uzunköprüspor’da oynayan doğumlu stoper Soner Yavuz ve sol bek Veysel Mercan, Volkan Yıldırımspor’dan sol bek Okan İnan, Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor’dan sağ kanat Serdar Demir, Alaağaçspor’dan orta saha Tayyip Çakır ve Sarıyerspor’dan orta saha oyuncusu Furkan Sütüven’i transfer etti.
Yeşil Kırmızılılar sezon başında kadrosunda kattığı Ahmet Han Abakay, Aliberk Tetik, Can Othan, İsmail Öztürk, Okan Gümüş, Onurcan Aydın ve Hassan Yaya Seiro ayrılan isimler oldu.
Yalovaspor Teknik Direktörü Mahmut Kahveci, ”Genç oyuncularla kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılan oyuncular da oldu. İkinci yarı hazırlıklarımız sürüyor” dedi.



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