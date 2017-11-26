Yalova’ya 22 milyon TL’lik yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu törenin düzenleneceği Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’na gelişinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel tarafından karşılandı. Alkışlar arasında salona giren Bakan Eroğlu’nun önünü kesen hayvanseverler ise Yalova’ya bağışlanan röntgen makinesi için teşekkür ettiler. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yatırımların anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Sırayla sahneye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise genel müdürlük çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu törende Yalova’da yapılan yatırımları anlattı. Yalova’da termal turizmin geliştirileceğini dile getiren Bakan Eroğlu, "Termal turizmde Yalova’yı çok iyi bir noktaya getireceğiz. Burada tabiat parklarını hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak bir Master Plan ve Uygulama Planı hazırladık. Yalova’da doğa ve Termal turizmi şahlandıracağız. Öte yandan Yalova’ya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kuracağız. Yalova’nın çok zengin Bal Ormanları var. Buraya bir de bal üretim merkezi kuracağız" dedi.

Yalova’da taşkın derelerin ıslahı anlamında önemli çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Bakan Eroğlu bu anlamda süren çalışmalara ek olarak ildeki, Değirmendere, Aydere ve Selimandere’nin de belediye başkanlarının talepleri doğrultusunda ıslah edileceği müjdesini verdi. Eroğlu toplam değeri 20 milyon TL olacak bu ıslah çalışmalarının da 14 Aralık 2017 tarihinde ihaleye çıkacağını dile getirdi.

Bakan Eroğlu Yalova’ya 15 yıl içerisinde toplamda 7.5 milyar TL yatırım yapıldığını da vurgulayarak bunun Cumhuriyet tarihi boyunca Yalova’ya yapılan yatırımın da üzerinde olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından Yalova’da hayata geçecek olan Armutlu Sarpdere Barajı Sulaması, Yalova Kazimiye Deresi 1. kısım ıslahı, Armutlu Fıstıklı Köyü Fıstıklıdere, Çağlayandere ve Uzundere ıslah çalışmasının temeli atıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu butona Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile birlikte bastı.

Tören kapsamında orman köylülerine ORKÖY Kredisi kura çekim töreni de gerçekleştirdi. Kurayı Bakan Eroğlu elleri ile çekerek belgelerini çiftçilere teslim etti. Bakan Eroğlu Bursa ilindeki toplu temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Yalova’dan ayrıldı.