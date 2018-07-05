Yalova’ya 4 yeni fakülte

Yalova Üniversitesi Senatosu’nun toplantısında üniversite bünyesinde açılması teklif edilen fakülteler ele alınarak karara bağlandı.

Yalova’nın gelecek vizyonu, bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak üniversitenin gelişim vizyonuna uygun yeni fakültelerin kurulması için yapılan değerlendirmeler sonucu kurulması uygun görülen fakülteler belirlendi. Yalova Üniversitesi bünyesinde “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri Fakültesi”, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi” ile “Spor Bilimleri Fakültesi” olmak üzere 4 yeni fakültenin kurulması Yalova Üniversitesi Senatosunun yaptığı toplantıda oy birliği ile uygun bulundu.

Üniversite bünyesinde yeni fakültelerin kurulması konusunda Yalova Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelecek onayın ardından yeni fakültelerin kurulması süreci fiilen başlayacak.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci üniversite bünyesinde kurulması öngörülen fakülteler için yaptıkları fizibilite çalışmaları neticesinde 4 yeni fakültenin kurulmasına karar verdiklerini ifade ederek bu kararları alırken Yalova’nın ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu, bölgesel ihtiyaçları ve üniversitenin gelişim vizyonunu göz önünde bulundurduklarını söyledi. Rektör Cebeci önümüzdeki süreçte de başta Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine yüksekokul kazandırılması konusu olmak üzere üniversiteye yeni fakülteler, yüksekokullar ve bunların bünyesinde bölümler açılması konusundaki çalışmaların bir plan dahilinde devam edeceğini sözlerine ekledi.