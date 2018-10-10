Yalova'ya 9 ayda 213 milyonluk yatırım

Toplantıda Yalova'ya 2018 yılının ilk 9 ayında 213 milyon 289 bin TL'lik yatırım yapıldığı açıklandı.

Yalova İl Koordinasyon Kurulu, 2018 yılı 3. dönem toplantısı İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda 2018 yılının 3. dönem sonu itibariyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yılmaz, 8 sektörde 96 adet biten, 143 adet devam eden, 17 adet başlanmamış ve 15 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 271 adet projenin olduğunu kaydetti. Yılmaz, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise 1 milyar 744 milyon 492 bin lira olduğunu söyledi.

2018 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında açıklama yapan Yılmaz, “Projeler için 2017 yılı öncesine kadar yapılan harcama 1 milyar 176 milyon 798 bin liradır. Tüm projelerin 20178 yılı ödeneği 438 milyon 168 bin lira olup 2018 yılı 3. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 213 milyon 289 bin liradır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 49'dur" diye konuştu.