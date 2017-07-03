Yalova’ya kentsel dönüşüm müjdesi

Halk arasında Roman mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşümle ilgili Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’den müjdeli haber geldi. Mahalledeki kentsel dönüşüm projesinin çizildiği ve şartların büyük oranda yerine geldiğini dile getiren Salman ve Demirel, bir kaç ay içerisinde durumun netleşmesini beklediklerini vurguladı.

Vefa Salman, "TOKİ’deki görüşmelerden dolayı öncelikle Milletvekilimiz Fikri Demirel’e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde kendisi ile bir görüşme daha gerçekleştireceğiz. Konu ondan sonra en net halini alacak. Kentsel rönüşümün planlarını çizdik. Bu planlar TOKİ’ye de sunuldu. Onlar son rötuşları yapacaklar. Diğer kısımları ise vekilimiz takip edecek. Kısa zamanda olumlu bir gelişme yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

Uyuşturucu meselesinin kaynağının Bağlarbaşı Mahallesi olduğunu bütün Yalova’nın bildiğini söyleyen Salman, "Yalova’da uyuşturucunun kontrol altına alınması biraz daha kolay olacak. Çünkü kaynağı belli. Kentsel dönüşümle bu kaynak yüzde 99 oranında kurutulmuş olacak. Bu sadece valilik, belediye ve emniyetin hakkından gelebileceği bir konu değil. Topyekün bir mücadele ortaya konması lazım. Kaldı ki söz konusu Yalova olduğunda bizler çok güzel işler ortaya koyduk. Koymaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Fikri Demirel ise, bunun diğer kenar mahalleler için de örnek teşkil edeceğini dile getirerek, "TOKİ’nin genel yüdür yardımcısıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son görüşmemizde mahallede yapılacak kentsel dönüşümün planlamasında bir değişiklik talep etmişlerdi. Belediyemiz o çalışmaları yaptı. TOKİ yetkilileri ile önümüzdeki günlerde onu yeniden masaya koyacağız. Ama TOKİ’nin projeyi kabul etmesi ve tamam demesi ile mesele bitmiyor. Ayrıca mahalledeki vatandaşlarında kentsel dönüşüme ikna edilmesi lazım. Bu konuda herkese iş düşüyor" dedi.