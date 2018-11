Yalova'ya organ bağışında ödül geldi

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, organ bağışı konusunda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Bursa'da gerçekleştirilen törende Yalova ortaya koyduğu başarıdan dolayı ödül aldı. Yalova'ya ödülünü Bursa Valisi İzzettin Küçük takdim ederken, ödülü Yalova Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Filiz Katar Ceylan aldı. Yalova'nın da de içinde yer aldığı Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi kadavradan organ bağışında Türkiye'de son 5 yıldır birinciliği elinde bulunduruyor. Bursa bölgesine bağlı Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bilecik ve Yalova illeri arasında ilk üçte olan ilimiz, son yıllarda organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalarla ve elde ettiği başarılarla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Elde edilen ödül ve organ bağışının önemi konusunda bir açıklama yapan Yalova Sağlık İl Müdür Vekili Dr. Yıldırım Temir ise, “2012 yılında 8 pmp (milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısı) ile başlayan başarı hikayesi, 2014 yılında 10,35 pmp oranıyla kadavradan organ bağışında birinci sıraya yükselerek, bugüne kadar Türkiye'de ulaşılan en yüksek orana ulaşmıştır. 2015 yılını 15 pmp oranı ile bitirerek Avrupa ortalamasına yaklaşılmış, 2016 yılında ise 117 donör sayısı ve 22 pmp oranıyla Avrupa'nın birçok ülkesi geride bırakılmıştır. 2017 yılında 16,2 pmp ve 31 Ekim 2018 itibariyle 21 pmp ile Bursa bölgesi, Avrupa'da birçok ülke de dahil olmak üzere, ülkemizde de son 5 yılda olduğu gibi birinciliğini korumaya devam etmiştir. Şu an Türkiye genelinde binlerce hasta organ beklemekte, ümitle hayata tutunmaya çalışmaktadır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda hassas davranmak hepimizin toplumsal görev ve sorumluluğudur. Unutmayın, bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmaktır” dedi.