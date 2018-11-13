Yalova'ya termal su ile gıda kurutma tesisi kurulacak

Yalova'nın Armutlu Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Jeotermal suyun kullanıldığı tesiste yılda 2 bin ton zeytin, defne ve diğer meyve, sebze çeşitlerinin kurutularak işlenecek.

Armutlu Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Serkan Cebeci'nin koordinatörlüğünde hazırlanan, Armutlu Meslek Yüksekokulu ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün iştirakçi olarak yer aldığı proje 850 bin TL maliyetli. Proje ile ilçeye bir “Tarım Gelişim-Girişim Merkezi” ve bir de “Jeotermal Kurutma Tesisi” kurulacak. 418 bin kilo ürün üretme kapasitesine sahip olacak tesiste, yılda 2 bin ton zeytin, defne ve çeşitli meyvelerin jeotermal kurutma ile işlenmesi hedefleniyor.

Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, “Proje sayesinde ilçenin zirai ürünleri ham olarak tüccarlara satılmak yerine işlenerek daha kaliteli ve değerinde piyasaya verilmesi sağlanacak. Proje kapsamında ülkemizde ilk defa jeotermal enerjiyi kullanarak zeytinin kurutması gerçekleştirilecek. Zeytin dalından toplandıktan sonra kurutma tesisine getirilerek yaklaşık 20 saatlik bir kurutma işlemine tabi tutulacak ve zeytinin içerisindeki acı suyu atılarak zeytin bir gün sonra yenilebilir hale getirilecek. Bu sayede zeytine hiçbir katkı maddesi katılmamış olacak ve zeytinin içerisinde tuz olmayacak. Tamamen doğal ve sağlıklı bir zeytin elde edilecek ve kolesterol gibi sağlık problemi olanlar için vazgeçilmez bir ürün ortaya çıkmış olacak. İlçede toplanan ve İzmir'e gönderilen defne ise projenin en önemli ikinci ürünüdür. Her yıl yaklaşık 400-500 ton arası toplanan defne Türkiye'nin en kaliteli defne sınıfına giriyor. Toplanan defneler İzmir'de veya Adapazarı'nda bulunan kurutma tesislerine gönderilmekte ve bu illerde işlenerek satılmakta. İlçemizde kurulacak bir kurutma tesisi ile nakliye ve kurutma maliyeti ortadan kaldırılacak ve defnenin pazarında Armutlu önemli bir yer elde edecek. Ayrıca, jeotermal enerji ile çalışan bu tesis Marmara bölgesinde ilk ve tek tesis olacaktır” diye konuştu.