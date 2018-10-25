Yalova'ya yeni hal ve mezbaha

440 metrekare alana yapılacak hal, mezbaha, besihane, hayvan pazarı ve hayvan barınağı için bakanlıktan onay alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi arasında yapılan yazışmalar ve görüşmeler neticesinde Kazimiye köyünde bulunan mera vasıflı iken hazine adına tescil edilen 131 bin metrekarelik alan Yalova Belediyesi'ne tahsis edildi. Konu hakkında bilgi veren Başkan Vefa Salman, “Bakanlık ile yaptığımız yazışmalar sonrasında bizzat giderek gerekli görüşmeleri yaptık. Kazimiye köyünde mera vasıflı alan iken hazine adına tescil edilen 131.440 metrekarelik arazinin hal, mezbaha, besihane, hayvan pazarı ve hayvan barınağı yapılmak üzere belediyemize bakanlık tarafından ön tahsisi yapıldı. Projelerimizi bakanlığa sunacağız. Sunduğumuz bu projeler hakkında vatandaşlarımızla paylaşımlarda bulunacağız” dedi.