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Yaralı balıkçıl hayata döndürüldü

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde boğazına olta iğnesi saplanan balıkçıl kuşu getirildiği Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde boğazına olta iğnesi saplanan balıkçıl kuşu getirildiği Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.


Çınarcık ilçesinde hayvansever vatandaşlar tarafından sahilde ölmek üzere bulunan balıkçıl kuşu Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Hemen tedavi altına alınan kuşun boğazına olta iğnesi sağlandığı tespit edildi. Ameliyata alınan kuşun boğazındaki iğne çıkartıldı. Bir süre bakım altında tutulan balıkçıl sık sık taze balıkla beslenerek sağlığına kavuşturuldu. Veterinerin doğaya salıverilmesinde bir sıkıntı olmadığı iznini vermesinin ardından yaralı balıkçıl doğaya salıverildi.

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