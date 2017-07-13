Yaralı çakal tedavi ediliyor

DKMP Şube Müdürlüğü vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendirerek yaralı bir çakal yavrusunu tedavi altına aldı. Beslenme güçlüğü yaşayan yavru çakalın ölmek üzere bulunduğunu belirten ekipler, tedavi amacıyla Çiftlikköy Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde götürüldüğünü duyurdu. DKMP Yalova Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Şube Müdürlüğümüze duyarlı vatandaşlarımız tarafından Altınova İlçesi yakınlarında yaralı 2,5 -3 aylık bir çakal yavrusu buldukları ihbarı gelmiştir. Güçten düşmüş halde bulunan çakal yavrusu ekiplerimizce bulundukları yerden alınarak İl Şube Müdürlüğümüz Veteriner Hekimince ilk muayenesi yapılarak Çiftlikköy Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavisine başlanılmıştır. Yavru çakalın üç gündür yapılan tedavi ve bakımla durumunun iyiye gittiği gözlenmekte olup, gözetim altında tutulmaya devam edilecektir. Bir süre daha müşahede altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Konuya olan duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.