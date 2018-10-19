Yattan düşüp boğulan kaptanın cesedini dalgıçlar buldu

Yalova'da kaptanlık yaptığı öğrenilen bir kişi marinaya demirlediği yatın dibinde boğulmuş halde bulundu. Hayatını kaybeden kaptanın cesedini dalgıçlar buldu.

Edinilen bilgiye göre, kaptanlık yapan H.G'den (40) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yalova polisi H.G.'nin kaptanlığını yaptığı marinada demirli olan yatta inceleme başlattı. H.G.'nin cep telefonunun yatta olduğunu belirleyen ekipler bunun üzerine deniz polisine haber verdi. Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar tekne etrafında dalış yaptı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından H.G.'nin cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından H.G.'nin cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.