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28 Haziran 2018 18:16

Yavru kedilere vahşet

Yalova’da meydana gelen olayda iki yavru kedinin arka bacakları kesilerek ölüme terk edildi.

Yavru kedilere vahşet

28 Haziran 2018 18:16

Vatandaşların dikkati üzerine görülen yaralı kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Olay, Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların dere kenarındaki otların arasında kedilerin miyavlaması üzerine gittiklerinde kanlar içinde yerde yatan iki yavru kediyi gördü. İkisinin de arka bacakları kesilen kedileri alıp hemen veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan kedilerin birbirlerine sırnaşarak moral verdikleri de kameralara yansıdı. Veterinerde tedavileri tamamlanan kedilerin şu anki sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kedileri bulan vatandaşların olayın şüphelilerinin bulunması için emniyete giderek suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.




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