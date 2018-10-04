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Yeniden aday olan Salman:

Yalova Belediye Başkanı seçilen Vefa Salman, 2019 seçimleri için partisine aday adaylığı başvurusu yaptı.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 29 Mart seçimlerinde 1 oy farkla AK Parti adayı Yakup Koçal'ı geride bırakarak seçilmişti. Ancak Koçal, AK Parti'nin itirazı üzerine yenilenen seçimde 228 oy farkla bir kez daha belediye başkanlığına seçilmişti. Salman, 2019 seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapmak için yüzlerce kişilik bir grupla CHP Yalova İl Başkanlığına geldi. Dilekçesini Merkez İlçe Başkanı Tamer Sönmez'e teslim eden Salman, partiye 500 TL'de bağış yaptı.


Salman, parti önünde toplanan kalabalığa seslendi. Gücünü Yalovalılardan aldığını ve kazanacağına emin olduğunu belirten Salman, “Artık önümüze bakmanın zamanı geldi. 2019 Mart ayında önümüzde yerel seçim var. 6 ay gibi bir süre kaldı. Başvuru dosyamı partime teslim ettim. Allah bizleri utandırmasın. Yalovalılara olan inancım devam ediyor. Bu işi 2 kere başardık. Yeniden başaracağımıza eminim. Bana 2004 yılında partim aday ol dedi, olmadım. 2009 yılında ol dediler, yine olmadım. 2014 yılında aday ol dediklerinde seçileceğime yüzde 1 milyon emindim. Şimdi seçileceğime ise yüzde 1 milyar. Ben bu gücü Yalova halkından alıyorum” dedi.


Salman, daha sonra eşi Dilek Salman ve ekip arkadaşları ile birlikte toplanan kalabalığı selamlayıp tek tek tokalaştı.

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