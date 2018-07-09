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09 Temmuz 2018 15:04

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek maksadıyla Avrupa’dan pedal çevirmeye başlayan @suntrip2018 ekibi Yalova’dan geçti.

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

09 Temmuz 2018 15:04


Fransa’nın Lyon şehrinden yola çıkan @suntrip2018 ekibi Yalova’ya ulaştı. Çin’in Ganzaou şehrinde son bulacak olan sürüşe çıkan ekibi Yalova’da Bisikletliler Derneği Yalova İl Temsilcisi Harun Ertuğrul karşıladı. Ekibe Yalova il sınırları boyunca eşlik eden Ertuğrul ekip elemanlarıyla da bir süre sohbet etti. Çok önemli bir meseleye dikkat çekmek için başlayan bu yolculuğu kendilerinin de desteklediğini vurgulayan Ertuğrul, “Bir insanlık meselesi haline dönüşen bu denli önemli bir konuya dikkat çekmek için yollara düşen ekibi yürekten destekliyoruz. Yalova’ya kadar ulaşan ekibe biz de Yalova’da Bisikletliler Derneği Yalova İl Temsilciliği olarak ilimiz sınırlarında eşlik etti. İlimizden çıkışlarında ise kendilerine teşekkür ederek bir Türk bayrağı hediye ettik. Ekibe Türkiye sınırlarına girdiklerinden beri her geçtikleri ilde derneğimizin üyeleri eşlik ediyorlar” dedi.




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