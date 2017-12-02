Yerli otomobile Sivaslılar talip oldu

Yalova Sivaslılar Derneği tarafından Öğretmenevi’nde tanışma ve dayanışma kahvaltısı yapıldı. Dernek Başkanı Ahmet Çetin Gürlek, Türkiye’de bulunan Sivas dernekleriyle bir araya gelerek “29 civarında vilayetle irtibattayız, kısmet olursa Türkiye’de asgari 58 ilimizde kuruluşumuzu tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanına bir dosya halinde milli otomobil Sivas’a yakışır proje ile çıkacağız" dedi.

Gürlek, 1960’lı yılların Türkiye’sinde otomobil yapma işinin bir bölümünü Sivas’ın üstlendiğini ve bugünkü adı TÜDEMSAŞ olan demir yolları fabrikasın da bir büyük hayalin gerçeğe dönüşerek efsane otomobilin motorunun gövdesi ve başlığının yapıldığını hatırlattı.

Sivaslı Nuri Demirağ’ın ülkenin ilk uçak fabrikasını kurarak uçak üretmeyi başardığını aktaran Gürlek, “Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği olarak, cumhurbaşkanımızın 2011 yılından itibaren yerli ve milli otomobil fikrini ortaya atmasının ardından şehrimizdeki ve diğer illerdeki birçok Sivaslı dernek ve federasyonlarla görüşmeler yaptık. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Sivaslıların fikri de bu fabrikanın Sivas’ımızda kurulması yönündeydi” ifadelerini kullandı.

Gürlek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın da yerli otomobilin Sivas’ta üretilmesine talip olmasına destek verdiklerini söyledi.