Yollara düşen Cargill işçileri Yalova'ya ulaştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill fabrikası tarafından işten çıkarıldıkları için İstanbul'a yürüyen 14 işçi Yalova'ya ulaştı. Geceyi İDO iskelesi önündeki bir parkta geçirecek olan işçiler yarın İstanbul'a yürümeyi sürdürecekler.

Cargill'in kota gerekçesi ile işten çıkardığı 14 işçi Orhangazi'deki fabrikadan İstanbul'daki genel merkeze yürüme kararı aldı. İşçiler bugün Yalova'ya ulaştı. Tek Gıda İş Sendikası sorumlusu Suat Karlıkaya, “Biz dün sendika üyesi olduğu için işten atılan 14 arkadaşımızla birlikte İstanbul Ataşehir'deki Cargill genel merkezine yürümeye başladık. Dün gece Orhangazi'deydik. Bugün de Yalova'ya geldik. Sabaha kadar İDO karşısındaki bu parkta konaklayacağız. Ardından İstanbul'a doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Amerikan menşe'li Cargill firmasında 2014 yılından bugüne kadar örgütlenme çalışması yapıyoruz. En son yetki başvurusunda bulunduk. O güne kadar sistem içerisinde bulunmayan genel müdürlüğü sisteme dahil ederek yetkimizi düşürdüler. Biz de yeniden üyelik çalışmalarını sürdürdük. Yetki almamıza az bir süre kala bu sefer sendika üyesi 14 arkadaşımızı işten attılar. 17 Nisan tarihinden beri 151 gündür fabrika önünde direniyoruz. Şimdi de yürüyerek bizi sokağa bırakan Cargill fabrikasına mesaj vermek için İstanbul'a gidiyoruz" dedi.