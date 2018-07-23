Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 16:28

YOSK’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselen Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK)’un antrenörü Murat Saltan, yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü’ne transfer oldu.

YOSK’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti

23 Temmuz 2018 16:28

Yalova ekibiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli başarılar elde eden Saltan, 2018-2019 sezonunda 1. Lig ekibinin başarısı için ter dökecek.


Murat Saltan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü çalıştırdığı dönemde Euroleague 3’da şampiyonluk yaşarken, Challenge Cup’ta ise Avrupa üçüncülüğü, Euroleague 2’de ikincilik, Balkan Kupası ikinciliği, Willi Brickman Cup’ta ise üçüncülüğü yaşarken, 2017-2018 sezonunda ise 1. Lig’de şampiyon olarak takımını Süper Lig’e taşımıştı.


Saltan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç,” Takımımızı çalıştıran hem ülkemizde hem de Avrupa’da beraber sayısız kupa kaldırdığımız yoğun tempoda çalışıp başarıdan başarıya koştuğumuz antrenörümüz Murat Saltan yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü ile çalışacak. Kendisine YOSK’a kattığı her şey için teşekkür ediyorum. Yeni takımı Güçlü eller takımında tecrübesi ve ileri görüşlülüğü ile güzel işler çıkaracağına inanıyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Biz de kısa zamanda yeni antrenörümüzü açıklayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç