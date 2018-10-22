YTSO'dan enflasyonla mücadeleye tam destek

YTSO enflasyonla mücadele çalışmalarına tam destek kararı aldı. Enflasyonla topyekûn mücadele kampanyasına oda üyeleri yapacakları indirimle destek verecek. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen YTSO Başkanı Tahsin Becan ve Meclis Başkanı Muğlim Bağatar, destek mesajı verdi. Tahsin Becan, “Dövizle çalışan odamıza üye işadamlarımızın işleri çok sıkıntılı. Elbette TL ile çalışan üyelerimiz de bu durumdan etkilendi. Hep birlikte bu durumu atlatmanın derdindeyiz. Bunun adı ister ekonomik savaş olsun, isterse başka bir mücadele olsun, tek başımıza hiçbir şeyi halletmek mümkün değildir. Hep birlikte olmak zorundayız. Birlikte hareket etmemiz lazım. Artık el ele verme zamanıdır. Gerçi böyle bir balyoz bize lazımdı. Bizi kendimize getirdi. Hepimiz lüks yaşıyorduk. Bir şeylerin farkına vardık. Lüzumsuz masrafları kıstık. Artık daha az uyuyacak ve daha çok çalışacağız. Enflasyonu düşürmenin de krizi atlatmanın da tek yolu budur. Türkiye'de 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarla birlikte bu mücadelenin arkasında olmak için çalışıyoruz. Herkes kendi işine göre destek veriyor. Yüzde 30 indirime giden sektörler bile oldu. Biz de bu kampanyaya destek veren üyelerin yanında olacağız. Zira bu artık Türkiye'nin meselesidir” dedi.

Piyasalarda yaşanan krizin etkilerinin azaltılması için herkesin moralini sağlam tutması gerektiğini ifade eden Tahsin Becan, “Bu işler biraz da moral işidir. Bu krizden etkilenmeyenler de var. Ama morali bozuk olanlar yatırım yapmıyorlar. Bu kampanya psikolojinin düzeltilmesi için yararlı olacaktır. Bizim 4 bin-5 bin üyemiz var. Bütün üyelerimize de bu konuda destek çağrısı yaptık. Ben kampanyaya üyelerimizden büyük destek bekliyoruz” dedi.