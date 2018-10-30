Yürüyen Köşk rekor kırdı

yıldönümünde en çok ilgi gören yerlerin başını Atatürk'ün Yalova'daki çınar ağacının bir dalını kesmemek için raylar üstünde yürüttüğü ve bu nedenle, “Yürüyen Köşk” olarak anılan yer oldu. Köşkü bir günde bin 200 kişi ziyaret etti.

Yürüyen Köşk de Cumhuriyet coşkusundan payını aldı. Vatandaşlar Atatürk'ün tüm dünyaya bir çevrecilik dersi verdiği bu yapıyı ziyaret etmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Köşk ziyaret rekorunu da kırdı. Yürüyen Köşk'ü bir günde bin 200 kişi ziyaret etti. Yalova Belediyesi verilerine göre 2018 yılının 10. ayında köşkün ziyaretçi sayısı ise 40 bine yaklaştı. Yıl sonuna kadar 50 bin ziyaretçi rakamına ulaşılması bekleniyor.

Çevrecilik dersi

Atatürk'ün Yalova'ya gelişinde kalmak için yaptırdığı köşkün yanı başında bulunan ve şu anda 400 yaşına ulaşan çınarın bir dalı köşkün çatısına değiyordu. Bunun üzerine köşkün bakıcıları dalı kesmek istediklerini Atatürk'e ilettiler. Atatürk ise dalın kesilmemesi köşkün kaydırılması talimatını verdi. Haydarpaşa garından getirilen tren rayları yapının temeline yerleştirildi. Ardından köşk 4 metre 80 santim doğuya kaydırıldı. Böylece tarihte ilk kez bir yapı ağacın bir dalının kesilmemesi için kaydırılmış ve Yalova'dan tüm dünyaya bir çevrecilik dersi verilmiş oldu.

Ağacın dalı yıllar sonra kesildi

Ancak çınar ağacının köşke uzanan o dalı köşkün kaydırılmasından birkaç yıl sonra hastalandığından ve ağaca zarar vereceğinden dolayı kesilmek zorunda kaldı. Ağaç şu anda 400 yaşına ulaştı. Yalova Belediyesi ağacın bakımını periyodik şekilde sürdürüyor. Belediyeden alınan bilgilere göre ağacın sağlık durumu son derece iyi ve daha uzun yıllar burada durmayı sürdürecek.