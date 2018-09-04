Zabıta Müdürlüğü’nden Salman’a ziyaret

Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırlayan Başkan Vefa Salman, “Bizler Yalova Belediyesi olarak Yalova’nın en büyük ailesiyiz. Bu aile içerisinde sizler, halkımızın huzurunu ve sağlığını korumak maksadıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüsünüz. Bu görevleri de layıkıyla yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Sizleri başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için gecenizi gündüzüne katarak fedakarca çalışıyorsunuz” dedi.