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Zamlar ikinci ele ilgiyi arttırdı

Birçok şeye gelen zamlar vatandaşları 2.

el eşyaya yöneltiyor.


Yalova'da perşembe günleri kurulan bitpazarına ilgi arttı. Bitpazarı adeta altın günlerini yaşamaya başladı. Esnaf da bu yoğunluktan son derece memnun olduğunu dile getiriyor. Eskiye oranla işlerin arttığını belirten esnaflar, “Son zamlardan sonra vatandaşlar 2. el eşyaları daha fazla satın almaya başladılar. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıdı. Çok hareketli günler geçiriyoruz” dediler.


Vatandaşlar da 2. el eşyaların çok daha uygun olduğuna dikkat çekerek, “Yeni ve sıfır olan her şey son günlerde pahalandı. Bitpazarında birçok şeyin 2. elini uygun fiyatlara bulabiliyoruz” diye konuştular.

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