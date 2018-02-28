Ziraat Odası’ndan heyelan ikazı

Çok sayıda zeytin ağacının kesilmesi ile birlikte beldede bir heyelan riskinin oluştuğunu dile getiren Şaban Beşli, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde kimse dillendirmese de en büyük zararı gören yerlerden biri Esenköy oldu. Bunun sebebi ise dağların eteklerindeki zeytin bahçelerinin yok edilmesiydi. Şimdi herkesi ikaz ediyorum. Esenköy heyelan tehdidi altındadır. Orada yağacak kuvvetli bir yağışta meydana gelecek bir heyelan Esenköy’ün büyük bölümünü haritadan siler, çok sayıda can kaybına sebep olur” dedi.

Yalova’nın Esenköy ve Armutlu bölgelerini içine alan Karlık ve Delmece yaylalarda bir şirket tarafından yapımı devam eden RES’lere de tepki gösteren Beşli, bölgenin uydu görüntüleri üzerinden takip edildiğini, fotoğraflara bakıldığında ise yüzbinlerce ağacın nasıl katledildiğinin net bir şekilde görüldüğünü anlattı. Beşli, “Biz aylardan beri RES’lerin yapıldığı alanlarda çevre katliamı yaşandığını dile getiriyoruz. Bu konuda valilikten tutun da TEMA’ya ve çevrecilere kadar kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Valilik bahçesindeki bir ağacın sökümü için ayaklanıp ağaçları takibe alan çevreciler yüzbinlerce ağacın katledilmesine neden seyirci kalıyor? Açıkçası bürokratların susturulduğuna inanmaya başladım. Her kim bu konuda ağzını açmıyor, görmezden geliyor, başını diğer tarafa çeviriyorsa, bilsin ki Yalova’ya resmen ihanet içerisindedir” dedi.