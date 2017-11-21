15 Temmuz gazisi, Akdağmadeni’nde öğrencilerle buluştu

15 Temmuz gazisi Metin Doğan, Akdağmadeni Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Gençlik Projeleri’ destek programı kapsamında düzenledikleri ’Bir daha 15 Temmuzlar Yaşanmasın’ projesi kapsamında ’15 Temmuz Gazileri ile Gençleri Buluşturmak’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gazi Metin Doğan, Akdağmadeni’nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini gençlerle buluşturan proje sorumlusu Kenan Önal’a teşekkür ederek konuşmasına başladı.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı’na doğru gitmek için yola çıktığını ifade ederek,"Bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa attım. Ben oraya ölmeye gitmiştim. Sokakta taksi bulamadım. Motosiklet kullanan birini gördüm. Onu durdurdum. ’Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?’ dedim. Gözlerimden ne kadar çok gitmek istediğimi anlayınca bunu kabul etti. Yüzünü bile tam görmedim. O kişiye, ’Bak kardeş seni tedirgin etmemek için söylemedim ancak belki de bu gece öleceğim. Bu paraya ihtiyacım yok. Al kendine benzin parası yap’ dedim. Tüm ısrarlarıma rağmen kabul etmedi. Onunla dualar ederek vedalaştım ve havaalanının girişinde tankları ve askerleri gördüm. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken ’Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altına yattım. Tam o sırada durdu. Bu sırada tank üstüme doğru biraz hareket etti. Ben de bu sefer sol paletin önüne yattım. Tank hareketini durdurunca üzerimi çıkardım ayağa kalkarak tepkimi göstermeye devam ettim. Ondan sonra tankın üzerinde 3 kişi gördüm. ’Biz de sizdeniz’ dediler. O laftan sonra sakinleştim. Ardından polis müdürü olduğunu düşündüğüm bir kişi çıkmamla ilgili bir çağrıda bulundu ve ben de tankın önünde ayrıldım" dedi.

Öğrencilere öğütlerde bulunarak vatana, bayrağına, namusuna göz diken iç ve dış düşmanlara karış birlik çağrısı yapan Doğan, program bitiminde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzenlenen konferans sonrası Metin Doğan’a ay yıldız figürlü Türkiye haritası tablosu hediye edildi.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Proje Sorumlusu ve Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Önal, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.