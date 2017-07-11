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11 Temmuz 2017 17:46

15 Temmuz şehidinin annesi:

FEÖTÜ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Arslan’ın eşi ve annesi darbecilerin idamını isteyerek “Onların Türkiye’de yaşama hakları yok” dedi.

15 Temmuz şehidinin annesi:

11 Temmuz 2017 17:46


Yozgat’ta 15 Temmuz şehitleri için düzlenen programda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde, şehit olan özel harekat polisi Mustafa Arslan’ın annesi Şenol Arslan, “Allah hainlerin yanına koymasın başımız dik alnımız açık” diyerek oğlunun kabri başında göz yaşı döktü. Özel harekat polisi şehit Mustafa Arslan’ın annesi ve eşi, şehit polisin mezarına karanfil bırakırken duygu dolu anlar yaşadılar. Şehit polisin eşi İlkay Arslan, suçluların hala cezalarını çekmediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü söyleyerek “İsteğimiz idam edilsinler, onların bu vatanda yaşamaya hakları yok" dedi. Anne Şenol Arslan ise “Yaşamadı bizim yavrularımız, onlarda yaşamasınlar. Yavrularımın boynunu bükük koydular. Allah’ta onların boynunu büksün. Bir yıldır yediğimiz içtiğimiz zehir oldu. Ahımız kalmasın, ekmeğinin peşindeydi kuzum benim. Başka bir şeyi yoktu. Yavrularının rızkını peşindeydi” şeklinde konuştu.


Yapılanların darbecilerin yanına kalmayacağını söyleyen anne Arslan, ‘Başımız dik alnımız açık’ diyerek şehit polis Mustafa Arslan’ın çocuklarının da polis ve asker olup babalarının tabancasını bellerine takacağını dile getirdi.




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