15 Temmuz’u anlatmak bisikletiyle Türkiye’yi geziyor

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan mezarını ziyaretinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısındaki dik duruşu, kararlı tavrı ve Sorgun’a olan değerli hizmetleri için Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’e teşekkür ziyaretinde bulunduğunu bildiren Yasin Karadavut,"2018 yılı için aynı bisiklet turunu Sorgun’dan başlatmayı çok isterim Sorgun milli birlik ve vatan sevgisini en iyi ifade eden, yediden yetmişe gözünü kırpmadan vatanı için her şeyi göze alan insanların yaşadığı bir ilçemiz ve Başkanımız Sayın Ahmet Şimşek’in de bu talebim için her zaman olduğu gibi mümkün olan tüm desteği vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karadavut, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, amacının 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirterek,"15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına böyle bir aktiviteye giriştim. 15 Temmuz gecesini yaşamak, o ruha sahip olmak bizim için çok büyük bir ayrıcalık. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız 5 bin yıllık tarihimiz var. Bu tarihi şuuru ve milli bilinci sevgili gençlerimize aktarmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise Karadavut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Vatanı, milleti, bayrağı ve manevi değerler uğruna canlarıyla ve kanlarıyla mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle saygı ve şükranla anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Demokrasi ve demokrasi şehitlerimiz adına yapılan anlamlı hareketinden dolayı Yasin Karadavut’a teşekkür ediyoruz" dedi.