2 bin yıllık Roma Hamamı gece görüntüsüyle göz kamaştırdı

Bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak da bilinen Roma Hamamı, tarihi güzelliğinin yanı sıra ışıklandırılmış gece görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyada içerisinde sıcak su bulunma özelliği taşıyan iki Roma Hamamından biri olan Basilica Therma, 48-50 derece sıcaklıktaki şifalı suyunun yanı sıra görsel zenginliğiyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca Roma Hamamı’nda gecenin ilerleyen saatlerinde sporcular kulaç atarak yüzme keyfini yaşıyor. Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olarak turistlerin ilgisini de çeken Roma Hamamı’nın dünyaya tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı’nın dünyaya tanıtılması için çalışmalara tüm hızla devam ettiklerini söyleyerek, “Yapılan kazılardan anlaşılıyor ki burada büyük bir topluluk yaşıyor. Bu sene de biz de kazı çalışmalarına başladık. Çalışmaları üniversitemiz ve kültür turizm müdürlüğü elemanları ile sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım çok daha güçlü bir ekiple başlamak lazım. Roma tüm kültürlerin ana, temelidir. O dönemlerde taşa yazılan yazıtlardan o dönemin 2 bin sene öncesini anlayacağız. Bunlar bir tarihi miras olarak önümüze geliyor. Ayrıca bunun bir de gelir kapısına bakmamız lazım. İngiltere’deki Baht şehrindeki hamama 25 Euro ile giriliyor ve senelik bir milyon turist geliyor. Bizim buraya ne kadar turist geliyor hiç kaile alınmayacak sayıda. Bizim amacımız Roma Hamamını hem dünya kültürel miras listesine koydurmak. Şu anda geçici listenin içerisinde. Diğer taraftan da da Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın ekonomisine katkı sunmasını sağlamak. Bunu da kaliteli yatak ve alt yapıyla doldurarak yapmamız lazım. İnsanların buradaki iş yerlerini turizme hazırlamamız lazım. Nihayetinde bunun kapısı bir açıldığında ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Bu Yozgat’ın bir değeri, Yozgat’ı ileri taşıyacak Yozgat’ın adını marka yapacak en büyük şey Roma Hamamıdır” dedi.

Roma Hamamında bulunan yarı olimpik havuzda yüzmenin güzel bir duygu olduğunu belirten sporcular ise suyun rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu ve herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

Sarıkayalı vatandaşlar da, “Roma Hamamı sıcak ve şifalı suya sahip, muhteşem bir görüntüsü var. Görülmeye değer. Turizme kazandırılması gereken bir nadide eser Roma Hamamı. Turizm için önemli Sarıkaya halkı olarak bu yapıya önem veriyoruz. Roma Hamamının Türkiye’ye tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.