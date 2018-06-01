2 bin yıllık Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı

2 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Roma Hamamı, başlatılan kazı çalışmaları sonrası 2010 yılında gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi yapı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Yozgat’ın ve Türkiye’nin en önemli kültürel varlıklarından biri olan tarihi Roma Hamamını en iyi şekilde tanıtmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Vali Kemal Yurtnaç,"Yozgat’ın tüm tarihi değerlerini tanıtmak için uğraşıyoruz. Burada 2 sene önce Roma Hamamıyla alakalı bir çalışma yaptık. Bu çalışmada baktık ki buranın bir tarihi değeri var ama UNESCO’ya dahi değil. Bir yıl bekledik bu bir yıl içinde bir sonuç alamadık. Nihayetinde bu sene geçici listeye alındı. Bu ne demektir. Bu şimdi UNESCO’nun tarihi, kültürel miras listesine girmek demek, tanıtımının olması demek. Burada UNESCO’nun içesindeki fonlardan yararlanmak demek ve dış turizme açılması demek. Yozgat için önemli bir adım. Tabi bunla bitmiyor. Şu anda burayı sabitledik yani UNESCO’nun listesine dahil ettik. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda master planı yaptık. Bu planla birlikte kazı çalışmalarını bu hafta itibariyle başlayacak. Orayı belki biraz daha genişleteceğiz. Sadece Sarıkaya’nın değil Yozgat’ın değil aynı zamanda Türkiye içinde Roma Hamamı dünya kültürel mirasında yerini alacak. Turizm değeri olarak da ülkemize katkıda bulunacak." dedi.

Yozgat’ı tur güzergahı haline getirmek istediklerini anlatan Vali Yurtnaç,"Kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. Onun için kazılar yapılıyor. Ama kamulaştırma çalışmaları daha da artacak. Böyle büyük bir hamamın burada bulunması uzmanlara göre orada çok daha büyük tarihi değerlerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz turistleri davet edebilmek için kaliteli bir yatağa ihtiyacımız var. Orada da tesis sahipleriyle beraber özel idare ve belediye ile birlikte bir çalışma düşünülüyor. Tabi sadece Sarıkaya değil Yozgat’ın içerisinde tarihi değerler var. Burayı bir tur güzergahı haline getirmek istiyoruz. Kapadokya’dan çıkıp Hattuşaş’a giden yolcuların hem Sarıkaya’da hem de Yozgat’ta konaklamaları dolayısıyla buraya da artık turist gelmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.