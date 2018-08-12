2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı’nda arkeolojik kazılar sürüyor

Sarıkaya’da bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan Roma Hamamı’nda kazı çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Halk arasında ’Kral Kızı’ olarak da bilinen ’Basilica Therma’ adlı Roma Hamamı’nın tüm dünyaya tanıtılması için arkeolojik kazılar da genişletilerek devam ediyor.

Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesi işbirliğinde Roma Hamamı etrafında 2010 yılından itibaren devam eden kazı çalışmalarına yeni kazı alanları daha dahil edildi.

Yozgat Müze Müdürlüğü arkeologları ve uzmanlar tarafından yürütülen kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilk etap kamulaştırma ve kazı çalışmaların tamamlandığını ve ikinci etapta ise 32 iş yerinin kamulaştırıldığını söyledi. Açıkel kamulaştırma çalışmalarının ardından kurtarma kazılarına başladıklarını belirterek, "Roma Hamamı etrafında Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel ve arkeolog arkadaşla beraber ciddi bir çalışma yapılıyor. Altından yine tarih çıkacağını düşünüyoruz. Tarihi hazinelere ev sahipliği yapan bir memleketteyiz. Etrafında da yine 3. derece site alanı olan yerlerin altında da tarihi hazineler olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunlar da gün ışığına çıkınca da Sarıkaya bir turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" dedi.

Yozgat’ın turizmde söz sahibi olacak bir memleket haline geleceğini de aktaran Açıkel, "Antik Roma Hamamı’nın dünya geçici miras listesine alınmasını sağladık. UNESCO’ya girmekle birlikte bu turizm pastasından pay alma hızımız arttı. Turistler şimdiden gelmeye başladılar. Yozgat ve Sarıkaya, Türkiye’nin yeni bir turizm noktası ve cazibe merkezi haline gelecek" şeklinde konuştu.