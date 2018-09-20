25 yabancı uyruklu vatandaş İslamiyet ile tanıştı

Yozgat'ta bugüne kadar 25 yabancı uyruklu vatandaş İl Müftülüğünce gerçekleştirilen ihtida merasimlerinin ardından İslamiyet'i seçti.

Aralarında Rus, Japon, Kore, Tunus ve Afgan vatandaşlarının bulunduğu vatandaşlar Yozgat'a İslamiyet ile tanıştı. İl Müftüsü Salih Sezik, bu sayının daha da artması için İslamiyet'i en iyi en doğru şekilde anlatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“İslam insan haklarına önem verir”

İslamiyet'in insanların toplum içindeki ilişkilerini düzenleyen ve insan haklarına son derece önem veren bir din olduğunu açıklayan İl Müftüsü Salih Sezik, “İslam dinini seçen bir insanın vazifeleri, namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zenginse zekat vermek, hacca gitmektir. Bunları yapmakla inşallah iyi bir Müslüman olunur. İslam dini tek başına insanlardan uzaklaşarak yaşamayı kabul etmez. Onun için insanların toplum arasındaki ilişkileri düzenler. İslam sözünün anlamı barıştır. İslam insan haklarına son derece önem verir" diye konuştu.

“En etkili yol temsili davettir”

İslamiyet'i anlatmanın en iyi yolunun karşı tarafa verilmek istenen mesajın kendi şahsımızda görülmesi olduğunu söyleyen Müftü Sezik, “Davet ve irşadın en etkin yolu temsili davettir. Yani söylediğiniz sözlerin insanlara anlatmaya çalıştığınız mesajların kendi şahsınızda görünmesidir. Yani siz söylediklerinizde varsanız, sizin üzerinizde o söyledikleriniz yansımış ise onun artık daha fazla söze ihtiyaç bırakmadan kabulü çok daha kolay olur. Bu yüzden İslam'ı anlatmanın yolu önce iyi Müslüman olmaktan geçer. İslam'ın gerçeklerini kendi şahsımızda uygulayıp tatbik etmek ve insanlar arasında bu halimiz ile dolaşıp fazla söz söyleyip mesaj vermeye gerek kalmadan insanları etkiler. Yani bu insan dürüst adam, bu adam dosdoğru adam denilecek şekilde vasfımız varsa bizim İslam budur, İslam doğruluk, dürüstlüktür dememize ihtiyacımız yoktur” ifadelerini kullandı.