45 kişilik iş için bin 227 kişi başvurdu

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimine katılacak işçi adayları salona aileleri ve çocukları ile geldi. İşe alınacak işçiler için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi programına Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, KYK İl Müdürü Rasim Parlak ve işçi adayları katıldı.

Vali Yardımcısı Salih Altun kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada,"Bugün bin 112 kişi başvuru yaptı. Bu insanların hepsi aynı vasıfta ve aynı işi yapabilecek kabiliyette insanlar. Bunları bir şekilde sıraya koymak gerekiyordu. O nedenle devletimizin resmi organı olan noterimiz kanalı ile adil ve dürüst bir kura çekimi yapılacak. Kura da çıkacak olanlara hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanların da üzülmemesini istiyorum çünkü bundan sonrada karşılarına farklı iş olanaklarının çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak ise,"81 ilde 3 bin temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, eski hükümlü engelli kadrosuna bugün itibariyle kura çekilişi noter huzurunda düzenlenecek. Kura da hem asil hem de yedek listeler belirlenecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2 kişilik eski hükümlü kadrosuna müracaat eden 18 kişi, 2 kişilik engelli kadın kadrosuna 19 kişi, 2 kişilik erkek engelli kadrosuna 78 kişi, 39 temizlikçi kadrosuna ise bin 112 kadın müracaat etti.

Asil kadroda isimleri belirlenen işçi adaylarının daha sonra KYK tarafından belirlenecek bir tarihte mülakata çağrılacakları belirtildi.