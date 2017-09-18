Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:25

74 yaşındaki kebap ustası, 50 yıldır tandır kebabı pişiriyor

Yozgatlı tandır kebabı ustası 74 yaşındaki Mehmet Keven, 50 yıl önce ustasından öğrendiği tandır kebabını vatandaşların beğenisine sunuyor.

74 yaşındaki kebap ustası, 50 yıldır tandır kebabı pişiriyor

18 Eylül 2017 09:25


Yozgat’ın yöresel yemeklerinden olan ve Mehmet Keven’in marifetli ellerinden çıkan tandır kebabına Yozgatlılar olduğu kadar şehre gelen misafirlerde büyük ilgi gösteriyor.


İşini yarım asırdır severek ve büyük bir titizlikle yaptığını söyleyen 74 yaşındaki tandır kebabı ustası Mehmet Keven, “Yozgat’ın yöresel lezzetini müşterilerime sunmak için yıllarca uğraştım. Tandır kebabını büyük bir itina ile yapıyorum. Yaptığım tandır kebabını kendim tatmadan müşterilerime tattırmıyorum” dedi.


Tandır kebabının yapılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Keven, “Şişlere asılı etler taş ocakta iki taraftan yanan ateş sayesinde 35-40 dakikada pişiyor. Tandır kebabını sadece tuz kullanarak pişiriyoruz. Tandır kebabını doğal meradan özenle seçilen kuzu etiyle yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Mesleğini ustası olan dayısından öğrendiği belirten Keven, tandır kebabının başka illerde de yapıldığını ancak Yozgat kültürüne özgü bir yemek olduğunu vurguladı. Keven, “Yozgat’a gelen misafirlerimiz, Yozgat’ın yöresel damak tatlarından birisi olan tandır kebabını tatmadan gitmez. Benim müşterilerimin çoğunluğu Yozgat dışından. Yozgat’a geldiklerinde hepsi buraya uğrar ve kebap yemeden gitmezler” ifadelerine yer verdi.


Sabah saat 09.30’da kebap pişirmeye başladıklarını söyleyen Keven, pişirme işlemine öğleden sonra 14.30’da son verdiklerini dile getirdi. Günde yaklaşık 30 kilo kadar tandır kebabı sattıklarını da hatırlatan Keven, domates, biber ve kuru soğan ile bütünleşen tandır kebabının porsiyonunu 21 liradan sattıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç