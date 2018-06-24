Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:03

83 yaşında sedye üzerinde oy kullandı

Yozgat’ta kalça çıkıklığı olan ve yürümekte güçlük çeken 83 yaşındaki Emine Barut, oyunu kullanmak için evinden ambulans ile alınarak oy kullanacağı sandığa sedye ile götürüldü.

83 yaşında sedye üzerinde oy kullandı

24 Haziran 2018 15:03


Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar sandık başına giderken engelli ve hasta olan yaşlılara ise Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hizmeti veriliyor. Yozgat’ta ambulans ile evinden alınan 83 yaşındaki Emine Barut, oyunu kullanmak için Bozok İlk ve Ortaokulu’na gelerek oy kullanacağı sandığa sedye ile taşındı. İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil yardım ekipleri tarafından sedye ile taşınan Barut, oyunu kullanarak tekrar evine bırakıldı.


Uzun zamandır kalça çıkıklığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Emine Barut, "Ülkem için geleceğim için kendim geldim oy kullandım. 83 yaşındayım, cümle vatana hayırlı olsun" dedi. Oğlu Hüseyin Barut ise annesinin oy kullanmak istediğini belirterek ambulans ile gelip alacaklarını söyleyince annesinin çok mutlu olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç