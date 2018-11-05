ABD'nin küveti Yozgatlıdan

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 18 yıldır faaliyet gösteren bir firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlıklı olmak üzere bakırdan banyo küveti, mutfak ve bahçelere süs eşyaları imal ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve kutsal topraklar olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç ediyor.

Boğazlıyan'daki fabrikalarında uzun yıllar üretilen bakır, pirinç, alüminyum ve paslanmaz metallerden el sanatlarına yönelik banyo küveti ve çeşitli bahçe eşyaları, mutfak lavabosu ve tezgahı üreten bir firma, bu ürünleri başta ABD olmak üzere kutsal topraklar ve birçok Avrupa ülkelerine satıyor. Ürünlerinin tamamını yurtdışına satarak dövizdeki yükselişe inat ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan şirket bakır işlemeciliğinde dünyada söz sahibi ülkelerle de rekabet ediyor. Daha önce Mekke ve Medine'de kutsal topraklarda Mescidi Nebevi alanındaki aydınlatmaların, saray kapılarını ve bahçe korkuluklarının imalatını yapan firma, şimdi de Avrupa ülkelerine banyo küveti, mutfak tezgahı ve lavabosu ile bahçe eşyaları yaparak ürünlerin tamamını ihraç ediyor.

Uzun yıllar firmada çalıştığını söyleyen Selçuk Miçi, “Çorum'dan buraya çalışmaya geldim. Burada yıllardır çalışıyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Bakır küvet, sulak benzeri süs eşyaları yapıyoruz. Bu ürünler Avrupa ülkelerinde kullanıldığı için mutluluk duyuyoruz. Ürünlerimiz hem hediyelik hem de kullanım amaçlıdır” dedi.

Murat Özcan isimli çalışan ise “Yıllardır bu firmada çalışmaktayım. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Yurt dışı odaklı çalışıyoruz. Sevkiyatlar yapıyoruz. Yaptığımız ürünler küvet, bahçelerde kullanılan saksılar, çiçeklikler ve posta kutuları yapıyoruz. Firmamızda bunu üretip yurt dışına satmasından çok mutlu oluyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yurt dışına satılması bize mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

Firmalarında 170 kişinin çalıştığını söyleyen Şirket Müdürü Abbas Budak, “Metal bölümümüzde el sanatları ağırlıklı ürünler imalatı yapıyoruz. Buradaki imalatını yaptığımız ürünlerin yüzde 100'ü ihracattır. İhracat yaptığımız ülkeler başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya ve gelişmiş Avrupa ülkeleridir. Bazen özel projeler oluyor. Kutsal topraklar diye adlandırdığımız Mekke ve Medine'ye Mescide Nebeviye alanlarındaki aydınlatmaları, saray kapılarını, korkuluklarını ve süslemelerini Boğazlıyan ilçemizde biz firma olarak imalatını yapmıştık. Bizim için bu gurur verici bir olay” ifadelerine yer verdi.

“Bu üretimlerimizde özellikle bakır, pirinç, paslanmaz DKP saçlardan, alüminyumdan ev ve bahçe ürünleri imalatı yapıyoruz. Şu anda bakırdan banyo küveti, saksılık, bahçelere süs eşyaları üretiyoruz. Ülke dışına ihracatımız elbette gurur verici. Ülkemizin ihracata yönelmesi konusunda biz de firma olarak katkıda bulmak için çalışıyoruz, bu bizim için onur verici” şeklinde konuştu.