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16 Nisan 2017 10:58

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 10:58

Bakan Bozdağ, oylamanın Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güven ortamı içerisinde yapıldığını söyledi.


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına yönelik yapılan seçimde oyunu, Yozgat’ın Akdağmadeni Mehmet Kaplan İlköğretim Okulu’nda 1023 nolu sandıkta kullandı.


Bakan Bozdağ’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan eşlik etti. Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylamasının yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Aynı şekilde Yozgat’ımız da da huzur ve güven ortamı içerinde halk oylaması devam etmektedir. Büyük bir demokratik olgunun içerisinde geçen propaganda süreci arkasından halk oylaması, demokrasimize Türkiye’mize yaraşır bir olgu içerisinde geçiyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra sözün özünü söyleyecek halkımızdır. Son sözün sahibi Türk halkıdır. Halkımız kararını sandığa yansıtmaktadır. Akşamda millet olarak bu kararı hep beraber öğrenmiş olacağız. Gördüğüm kadarıyla da halkımız büyük bir çoğunlukla sandığa gidiyor. İradesine değişime sahip çıkıyor. Oylarıyla da bu konuda kanaatini sandıklara yansıtıyor. Türk halkının bu sağduyusu her zaman milletimize ve devletimize kazandırmıştır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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