Ağzıyla 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’in resmini çizdi

Engellerin azimle aşılabileceğini gösteren 53 yaşındaki Narin Işık, resmettiği 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’in tablosunu ailesine bizzat kendisi vermek istediğini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Narin Işık, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını söyleyerek 44 yaşına geldiğinde ise ellerini ve kollarını da kullanamaz hale geldiğini o günden beri de çok sevdiği resim sanatına ağzıyla devam ettiğini dile getirdi.

Engelliye engel tanınmadıkça engel olamadığını belirten ve sağlıklı insanların kendisini örnek almasını isteyen Narin Işık, "Biz engellenmedikçe bize engel yoktur. Kalpte cesaret beyinde güç ve azim varsa benim gibi nice engelli arkadaşlarımız neden bu işi başarmasın ve neden üretim yapmasın. Ağızla resim yapmak zor. Ancak resmi severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Benim yanımda yardımcım olsun yeter. Ben 24 saat resim yaparım. Yaptığım tablolarda içimden gelen duygularımı resmediyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yapıp hediye ettim" dedi.

"Benim için büyük onur"

Engeline rağmen hayatını hep dolu dolu yaşadığını ifade eden Işık, "Türkiye’de her evde benim resmim olsun istiyorum. Cumhurbaşkanımızın, Mili Güreşçi Rıza Kayaalp’in ve 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Demir’in resmini yaptım. İnsan kalpsiz yaşayabilir mi? Resim benim hayatımda kalbim oldu. Resim olmadan nefes alamıyorum. Bütün mutluluğumu resme adadım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme talebinde bulunmak istiyorum. Onunla bizzat görüşerek Ömer Halis Demir’in resmini cumhurbaşkanımıza teslim etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ile birlikte Ömer Halis Demir’in ailesine resmi hediye etmek istiyorum. Vatan şehidimizin resmini yapmak benim için büyük bir zevk, onur ve gururdu" şeklinde konuştu.

Narin Işık’ın ellerini kullanmamasının ve sürekli tekerlekli sandalye ile gezmesine rağmen büyük bir azim örneği sergilediğini belirten Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, "Narin Hanım ağzı ile resim yapmakta ve tüm insanlara örnek olmakta. Bu noktası ile de diğer tüm engellilere de hiçbir zaman hayattan kopmamaları ve umutsuz olmamalarını tavsiye ediyorum. Kendileri de üretebilir ve eserler bırakabilirler" ifadelerini kullandı.